Antworten auf Bürgerbelange

Politiker im Bundestag bekommen Schulnoten

19.06.2019, 14:09 Uhr | dpa

Eine Organisation bewertete Politiker mit einzelnen Schulnoten. Wer am besten abgeschnitten hat, lesen Sie hier.



Anlässlich der Zeugnisvergabe hat die Transparenzorganisation Abgeordnetenwatch Schulnoten an die Brandenburger Bundestagsabgeordneten verteilt. Kriterium für die Noten war, ob die Abgeordneten auf Fragen der Bürger geantwortet haben, wie die Organisation am Mittwoch mitteilte.

Danach landete die Grünen-Abgeordnete Annalena Baerbock mit der Note eins auf dem Spitzenplatz, weil sie seit Beginn der Legislatur alle 111 von Bürgern über die Internetplattform gestellten Anfragen beantwortet habe.

Die AFD schneidet schlecht ab

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland kam dagegen unter den 25 Brandenburger Bundestagsabgeordneten mit der Note ungenügend auf den letzten Platz, weil er keine der 26 Bürgerfragen beantwortet habe.

Insgesamt verteilte die Organisation zehnmal die Note sehr gut, zweimal gut, einmal befriedigend und dreimal ausreichend dann, wenn wenigstens die Hälfte der Fragen beantwortet wurde. Dazu wurden zweimal die Note mangelhaft und sechsmal ungenügend verteilt.







Es hatten sich bislang 284 Bürger über die Plattform an die Abgeordneten gewandt. Baerbock hatte mit Abstand die meisten Fragen der Bürger erhalten.