Glücksburg (Ostsee)

Altes Reetdachhaus in Bockholm abgebrannt

19.06.2019, 13:03 Uhr | dpa

Ein altes Reetdachhaus in Bockholm (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Mittwoch Opfer der Flammen geworden, ein angrenzendes Wohnhaus konnte von der Feuerwehr gerettet werden. Als das Feuer am Morgen ausbrach, waren zwei Menschen im Haus, wie die Polizei mitteilte. Ein Bewohner sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl des Hauses lichterloh. Insgesamt waren 90 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Glücksburg, Wees, Bockholm und Rüde am Einsatzort. Gegen Mittag war der Dachstuhl komplett abgebrannt. Nach Angaben der Polizei stand die Brandursache am frühen Nachmittag noch nicht fest. Ein Blitzeinschlag sei nicht ausgeschlossen, hieß es.