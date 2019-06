Dresden

Festspielhaus Hellerau: Friedliche Revolution im Fokus

19.06.2019, 14:20 Uhr | dpa

Das Europäische Zentrum der Künste im Festspielhaus Hellerau widmet sich im Herbst der Wende in der DDR. 30 Jahre nach der friedlichen Revolution seien nicht nur Fragen der deutschen Wiedervereinigung und ihrer Folgen relevant, sondern auch Fragen der Vorgeschichte unterschiedlicher Gesellschaftssysteme in Ost und West, teilte das Festspielhaus am Mittwoch zur Vorstellung der neuen Spielzeit mit. Zwischen dem 24. Oktober und dem 2. November gibt es dazu ein Programm mit Konzerten, Performances, Theater, Film, Installationen und Gesprächen. Eine große Rolle sollen dabei biografische Geschichten spielen.