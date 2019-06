Neuss

Zahl der Firmenpleiten in MV unverändert niedrig

19.06.2019, 14:42 Uhr | dpa

Trotz eingetrübter Konjunktur zeigt sich die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin stabil. Wie die Rostocker Niederlassung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Mittwoch mitteilte, mussten im ersten Halbjahr 2019 im Nordosten bislang 110 Unternehmen Insolvenz anmelden. Das seien exakt so viele gewesen wie im ersten Halbjahr 2018. Im Vergleich der Bundesländer rangiert Mecklenburg-Vorpommern mit 40 Firmenpleiten je 10 000 Unternehmen hinter Thüringen (30) und vor Baden-Württemberg (42) sowie Bayern (48) auf Rang zwei.

Im Bundesdurchschnitt gingen der von Creditreform veröffentlichten Tabelle zufolge im ersten Halbjahr 61 von 10 000 Unternehmen pleite. Die höchste Quote wies Berlin mit 95 auf. Bundesweit sank im ersten Halbjahr 2019 die Zahl der Unternehmensinsolvenzen leicht um 0,4 Prozent auf rund 9900. Doch erwartet Creditreform für das laufende Jahr insgesamt erstmals seit einem Jahrzehnt wieder eine steigende Zahl von Unternehmensinsolvenzen in Deutschland.