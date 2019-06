Cottbus

Neues Sicherheitszentrum in Cottbus beginnt seine Arbeit

20.06.2019, 02:12 Uhr | dpa

Ein neues Sicherheitszentrum in der Innenstadt von Cottbus soll heute offiziell seine Arbeit aufnehmen. Ordnungsamt und Polizei wollen mit der Einrichtung mehr Präsenz in der Stadt zeigen. Ordnungsamtsleiter Thomas Bergner spricht von einer "neuen Qualität" für die Sicherheit in Cottbus. Jeweils ein Polizist und ein Mitarbeiter vom Ordnungsamt sollen in dem Zentrum von 10 bis 20 Uhr Ansprechpartner sein.

Die Räume mit insgesamt 70 Quadratmetern sollen zudem als Lagezentrum und Einsatzzentrale für Großveranstaltungen dienen und Rückzugsort für Einsatzkräfte sein. Auch die zusätzliche Mixstreife aus Polizei und Ordnungsamt, die seit Monaten in der Stadt unterwegs ist, wird dort einen Aufenthaltsort haben.

Im Januar des vergangenen Jahres war die Situation in der Stadt eskaliert. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Syrern. Das Innenministerium in Potsdam schickte daraufhin zunächst keine weiteren Flüchtlinge aus der Zentralen Erstaufnahme des Landes in Eisenhüttenstadt nach Cottbus.