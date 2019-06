Werdau

Mopedfahrer kommt durch Lastwagen ins Schleudern

20.06.2019, 07:14 Uhr | dpa

Ein Mopedfahrer ist in Werdau (Landkreis Zwickau) nach ersten Erkenntnissen durch einen Lastwagen ins Schleudern geraten und gestürzt. Der 48-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Laut Polizei soll der Lastwagenfahrer den Mopedfahrer im Ortsteil Langenhessen überholt haben. Das leichte Moped kam dabei am Mittwoch in den Sog des Lasters.