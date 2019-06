Teuchern

Bagger brennt in Wald bei Teuchern

20.06.2019, 07:51 Uhr | dpa

In einem Wald bei Teuchern (Burgenlandkreis) ist am Mittwochabend ein Bagger in Brand geraten. Die Maschine stand am auf einem Anhänger, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen sagte. Die Polizei prüfe nun, ob der Bagger gestohlen gemeldet war, hieß es. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.