Hitzetage: Temperaturen bis über 35 Grad

20.06.2019, 07:55 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno)- Die Norddeutschen müssen sich nach einem milden Wochenende in der kommenden Woche auf große Hitze einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Norden von Mittwoch an Höchstwerte von bis zu 35 Grad, eventuell sogar mehr. Bereits ab Montag soll es mit den Temperaturen kräftig nach oben gehen. Lediglich an der Küste werde es nicht ganz so heiß werden, doch auch hier sei eine "deutliche Erwärmung" zu spüren. Wo es am heißesten wird, sei derzeit aber noch unklar.