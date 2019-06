Rendsburg

Feuer durch Blitzeinschlag in Haus in Rendsburg

20.06.2019, 08:01 Uhr | dpa

Ein Blitzeinschlag hat in einem Mehrfamilienhaus in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) einen Brand ausgelöst. Die Feuerwehr sei schnell am Einsatzort eingetroffen und habe alle Bewohner rechtzeitig gewarnt, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Verletzt wurde niemand. Bei dem Brand am Mittwoch geht die Polizei von einem Schaden im fünfstelligen Bereich aus.