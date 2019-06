Erfurt

Borkenkäfer-Befall: Mit mehr Personal reagieren

20.06.2019, 08:28 Uhr | dpa

Thüringens Landesregierung will mehr Personal einsetzen, um die Borkenkäferplage im Land in den Griff zu bekommen. "Wir wollen 34 Beschäftigte befristet einstellen", sagte Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Die Linke) am Donnerstag dem Nachrichtenradio MDR Aktuell. Außerdem sollen rund 100 Helfer - etwa Studenten aus der Forstwirtschaft - zum Einsatz kommen. Die Forstbehörde wolle die entsprechenden finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stellen.

Im Februar hatte unter anderem Thüringens Forst-Staatssekretär Klaus Sühl (Linke) im Landtag gewarnt, die extreme Trockenheit und die schweren Stürme des vergangenen Jahres hätten den Wäldern in Thüringen massiv zugesetzt. Das mache die Bäume sehr anfällig für Borkenkäfer. Seit Monaten warnen Experten vor einer Plage.