Rudolstadt

Auseinandersetzung mit Machete: Zwei Männer verletzt

20.06.2019, 08:36 Uhr | dpa

Zwei Männer sind bei einem Streit in einem Treppenhaus in Rudolstadt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) verletzt worden. Sie sollen laut Zeugenaussagen am Mittwochabend mit einer Machete und einem Baseballschläger in dem Mehrfamilienhaus aufeinander losgegangen sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anwohner alarmierten die Beamten. Vor Ort fanden sie zwei unter Drogen stehende Männer mit leichten Verletzungen. Der 38-Jährige und der 25-Jährige wurden ambulant behandelt. Der Grund für den Streit blieb zunächst unklar. Die Machete stellten die Ermittler sicher, einen Baseballschläger fanden sie zunächst nicht.