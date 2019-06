Weiden in der Oberpfalz

Mann schreit Einbrecher in die Flucht

20.06.2019, 09:24 Uhr | dpa

Ein 36-Jähriger hat in der Nacht zum Donnerstag einen Einbrecher so laut angeschrien, dass dieser geflüchtet ist. Nach Polizeiangaben wollte zuvor ein Unbekannter die Tür eines Elektrogeschäftes im oberpfälzischen Weiden aufhebeln. Der Anwohner beobachtete den Einbruchsversuch vom Balkon des benachbarten Wohnhauses aus - und brüllte den Mann an. "Das hat funktioniert - der Einbrecher radelte davon", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen war zunächst erfolglos. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf.