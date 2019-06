Kiel

Klares Plus für Tourismusbranche im Norden

20.06.2019, 09:43 Uhr | dpa

Mit kräftigen Zuwächsen im April hat Schleswig-Holstein seine Tourismusbilanz in diesem Jahr deutlich aufgebessert. Nach Angaben des Statistikamts Nord vom Donnerstag kamen in den ersten vier Monaten 1,96 Millionen Übernachtungsgäste in die Hotels, Ferienhäuser und Urlauberzentren mit mindestens zehn Betten - und damit 9,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 9,8 Prozent auf 6,91 Millionen.

Dabei sind zwei Effekte zu berücksichtigen: So hatten die Osterferien anders als 2018 erst im April begonnen. Außerdem wurden deutlich mehr Betten in die Statistik aufgenommen als vor einem Jahr. Die April-Statistik erfasste 3596 Beherbergungsstätten mit 222 000 Betten und 265 Campingplätze. Im April wurden 764 000 Übernachtungsgäste gezählt und damit 27,5 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Die Zahl der Übernachtungen wuchs um 33,8 Prozent auf fast 2,94 Millionen.