Jena holt Gabriele aus Innsbruck: Starke verlässt FCC

20.06.2019, 10:14 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena hat den Offensivspieler Daniele Gabriele verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt aus der österreichischen Liga von Wacker Innsbruck nach Thüringen. Gabrieles Vertrag beim FCC ist bis zum 30. Juni 2021 gültig. Trainer Lukas Kwasniok habe ihn unbedingt haben wollen, erklärte der Neuzugang in einer Vereinspressemitteilung am Mittwochabend.

"Daniele ist ein in der Offensive flexibel einsetzbarer Spieler, der sich vor allem auf der Position der hängenden Spitze am wohlsten fühlt. Er hat in den letzten Jahren in den verschiedensten Ligen gezeigt, dass er ein guter Scorer ist", sagte Kwasniok. Gabriele war nach der Ausbildung im Nachwuchsbereich des Bundesligisten SC Freiburg zum VfB Stuttgart gewechselt, für dessen U23 er danach im Einsatz war. Vor zwei Jahre war er von Stuttgart nach Innsbruck weiter gezogen.

Verlassen wird den FCC nach vier Jahren Manfred Starke. Der 28-Jährige - derzeit mit Namibia beim Afrika-Cup - spielt künftig für Jenas Ligakonkurrenten 1. FC Kaiserslautern. Sein Vertrag dort ist bis zum 30. Juni 2021 gültig. Für Jena erzielte Starke in 133 Pflichtspielen 33 Tore.