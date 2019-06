Rostock

Hansa Rostock leiht Stürmer Opoku vom Hamburger SV aus

20.06.2019, 13:19 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat einen weiteren Neuzugang perfekt gemacht. Außenstürmer Aaron Opoku wird für eine Saison vom Zweitligisten Hamburger SV ausgeliehen. "Er ist extrem schnell, technisch gut und sehr ehrgeizig. Nicht umsonst stand er auch bei vielen anderen Vereinen auf dem Zettel", sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Der 20 Jahre alte Angreifer ist bereits der elfte Neuzugang der Hanseaten, die ihren Kader in der Sommerpause radikal verändert haben. 13 Spieler, darunter Kapitän Oliver Hüsing und Torhüter Ioannis Gelios, haben den Vorjahres-Sechsten verlassen. U20-Nationalspieler Opoku war bereits beim Auftakt der Saisonvorbereitung zu Wochenbeginn mit dem Team von Trainer Jens Härtel in Aktion. Die Verpflichtung wurde dann am Donnerstag bekanntgegeben.