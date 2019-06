Kiel

Unwetterfront hält Schleswig-Holsteins Feuerwehren in Atem

20.06.2019, 13:20 Uhr | dpa

Eine Unwetterfront hat am Mittwochabend Schleswig-Holsteins Feuerwehren "quer durchs Land" in Atem gehalten: "Wegen heftiger Gewitter mit Orkanböen und gewaltigen Regenmassen mussten die Helfer zu hunderten Einsätzen ausrücken", wie Holger Bauer vom Landesfeuerwehrverband am Donnerstag sagte. So musste die Feuerwehr nach Blitzeinschlägen Bränden löschen, umgewehte Bäume von Straßen und Bahngleisen holen und ungezählte vollgelaufene Keller leer pumpen. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. In Schleswig-Holstein sorgen neben vier Berufsfeuerwehren rund 50 000 ehrenamtliche Feuerwehrleute für schnelle Hilfe.