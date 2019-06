Parkstetten

Donau-Schifffahrt im Landkreis Straubing-Bogen gesperrt

20.06.2019, 14:27 Uhr | dpa

Nach der Havarie eines Schiffes ist die Donau bei Parkstetten im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen am Donnerstag für die Schifffahrt gesperrt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge lief das Gütermotorschiff "Misando" am Donnerstagmittag auf Grund. Es liege seither wegen eines Ruderschadens am Ufer. Der Schiffsverkehr werde voraussichtlich bis Freitag gesperrt sein.