Dresden

Staatliche Kunstsammlungen feiern berühmtes Romantik-Gemälde

20.06.2019, 14:29 Uhr | dpa

Die Galerie Neue Meister im Dresdner Albertinum holt für Romantiker Caspar David Friedrich (1774-1840) die schönsten Mondscheinlandschaften aus dem Depot. Unter dem Titel "Mondsüchtig" sind ab dem 26. Juni 15 Gemälde zusammen mit dessen Bild "Zwei Männer in Betrachtung des Mondes" für ein Jahr in einem Raum versammelt, wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) am Donnerstag mitteilten. Der 200. Jahrestag der Entstehung des Werkes, das als Identifikationsbild der deutschen Romantik gilt, biete Anlass zur Auseinandersetzung mit dem Mond als Sehnsuchtsmotiv in der Malerei und der Beschäftigung damit in der Kunst.

Unter den ausgestellten Werken sind allein sechs Mondbilder von Carl Gustav Carus. Weitere stammen von Ernst Ferdinand Oehme, Christian Friedrich Gille und Johan Christian Dahl bis zu Ludwig Richters berühmter "Überfahrt am Schreckenstein".

Friedrich malte das zentrale Werk mit dem Mond als Fluchtpunkt einer träumerischen Weltvergessenheit 1819/1820. Das 35 mal 44,5 Zentimeter messenden Bild zeigt zwei Wanderer, an einem kahlen knorrigen Baum stehend, die das Naturschauspiel leuchtender Mond mit dünner Sichel über bergiger Landschaft beobachten. Es befindet sich seit 1840 in der Dresdner Sammlung.