Leipzig

Ausländerfeindlicher Angriff: Polizei sucht nach Schläger

20.06.2019, 16:02 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Nach einem ausländerfeindlichen Angriff in einer Leipziger Straßenbahn im März sucht die Polizei öffentlich nach einem der mutmaßlichen Schläger. Der kahlköpfige Mann habe bisher noch nicht identifiziert werden können, teilte das Extremismus-Abwehrzentrum der Polizei (PTAZ) am Donnerstag mit. Er soll zu einer Gruppe von Männern gehört haben, die einen 22-Jährigen aus Westafrika in einer Straßenbahn der Linie 15 erst provozierten und dann angriffen. Das Opfer wurde dabei verletzt.

Die Polizei ermittelte acht tatverdächtige Männer im Alter von 23 bis 40 Jahren. Alkoholmessungen ergaben bei ihnen Werte zwischen 1,1 und 1,7 Promille. Die Angreifer seien am 2. März kurz nach 16.00 Uhr am Augustusplatz aus der Bahn ausgestiegen. Der nun gesuchte Mann sei dagegen weitergefahren.