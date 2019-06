Essen-Frohnhausen

Zweijähriger überlebt Sturz aus zweitem Stock

20.06.2019, 17:56 Uhr | maho, tme, t-online.de

Blaulicht eines Notarzteinsatzfahrzeugs: In Essen ist ein zweijähriges Kind aus einem Fenster gestürzt. (Quelle: imago images)

In Essen-Frohnhausen ist am Donnerstagmittag ein kleiner Junge aus einem Fenster gefallen und etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt. Das Kind wurde dabei schwer verletzt.

Das bestätigte die Polizei t-online.de. Demnach sei der zweijährige Junge offenbar in einem unbeachteten Moment auf das Fensterbrett der elterlichen Wohnung im zweiten Stock geklettert. Danach habe er wohl das Gleichgewicht verloren.



Die Polizei geht deswegen von einem Unfall aus. Der Junge kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, schwebt aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Die Eltern stehen unter Schock und werden psychologisch betreut.







Bereits vor wenigen Tagen war in Wuppertal bei einem Fenstersturz ein Kleinkind (13 Monate) ums Leben gekommen. Auch in Lübeck starb vor kurzem ein einjähriges Kind, als es aus einem Fenster im fünften Stock fiel.