Magdeburg

AfD-Fraktionschef: Koalition mit CDU nur als Seniorpartner

20.06.2019, 17:17 Uhr | dpa

Der Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalts Landtag, Oliver Kirchner, hat die Debatte innerhalb der CDU zum Umgang mit seiner Partei begrüßt. "Es gibt einen Kern an Konservativen in der CDU, der versucht, sich Luft zu machen", sagte Kirchner am Donnerstag in Magdeburg. Eine Koalition mit der CDU komme aber ohnehin nur infrage, wenn die AfD der Seniorpartner sei. Sachsen-Anhalts CDU-Fraktionsvize Ulrich Thomas hat mit Überlegungen zu einer Koalition mit der AfD eine neue Debatte über den Umgang seiner Partei mit den Rechtspopulisten ausgelöst.