Magdeburg

CDU-Spitze: Keine Zusammenarbeit mit der AfD

20.06.2019, 17:37 Uhr | dpa

Die Spitze der sachsen-anhaltischen CDU hat Gedankenspielen aus den eigenen Reihen zu einer möglichen Koalition mit der AfD eine klare Absage erteilt. Eine institutionelle und strategische Zusammenarbeit mit der AfD werde es nicht geben, heißt es in einem Beschluss des geschäftsführenden Landesvorstands, den Landeschef Holger Stahlknecht am Donnerstag vorstellte. Die CDU werde ihr Profil schärfen und sich künftig deutlich erkennbarer von den anderen Parteien abgrenzen. Stahlknecht stellte klar: Eine Koalition mit der AfD werde es mit ihm nicht geben.

CDU-Fraktionsvize Ulrich Thomas hatte der "Mitteldeutschen Zeitung" gesagt: "Wir sollten eine Koalition jedenfalls nicht ausschließen. Stand jetzt ist sie nicht möglich - wir wissen aber nicht, wie die Lage in zwei oder fünf Jahren ist." In einer Denkschrift, die Thomas mit Lars-Jörn Zimmer, ebenfalls Vizechef der Landtagsfraktion, verfasste, heißt es unter anderem, es müsse gelingen, "das Soziale wieder mit dem Nationalen zu versöhnen".

Stahlknecht kritisierte die Wortwahl, sagte aber, es sei normal, dass es in einer Partei unterschiedliche Ansichten gebe. "Eine Partei, in der Friedhofsruhe herrscht, wird es mit mir auch nicht geben." Entscheidend sei, für was sich eine Mehrheit finde - die sehe er für die Formulierungen in dem Papier nicht.