Hamburg

Bezirksversammlung konstituiert sich: Zwei grüne Fraktionen

20.06.2019, 18:54 Uhr | dpa

Wegen eines parteiinternen Streits hat sich die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte am Donnerstag mit zwei Grünen-Fraktionen konstituiert. Hintergrund sind Islamismus-Vorwürfe gegen die neu gewählten Grünen-Abgeordneten Shafi Sediqi und Fatih Can Karismaz, wegen denen der Landesvorstand die Einleitung eines Parteiordnungsverfahrens prüft. Nachdem die beiden nicht in die Fraktion aufgenommen worden waren, hatten sich 4 weitere der insgesamt 16 Abgeordneten solidarisch erklärt. Trotz des Wahlsiegs der Grünen bei der Bezirksversammlungswahl Ende Mai stellt damit die SPD mit 14 Abgeordneten weiter die größte Fraktion im Bezirk Mitte.

Entgegen der Geschäftsordnung der Bezirksversammlung sei das Rechtsamt zu dem Schluss gekommen, dass eine Partei zwei Fraktionen in der Bezirksversammlung stellen könne, sagte Alterspräsident Dirk Sielmann (SPD) bei der Konstituierung. Voraussetzung sei nur, dass mindestens drei Abgeordnete ihr angehören. "Insofern geht das Rechtsamt davon aus, dass heute eine zweite Grünen-Fraktion gebildet werden kann."

Neben der Grünen-Fraktion mit zehn Abgeordneten konstituierte sich eine Grüne 2-Fraktion mit sechs Mitgliedern. Zur Vorsitzenden wurde Meryem Celikkol bestimmt. Sie äußerte sich enttäuscht vom Umgang der Partei mit Sediqi und Karismaz und sprach von einer "Vorverurteilung" und "Rufmord". Der Landesvorstand hatte am vergangenen Wochenende mitgeteilt, dass begründete Zweifel aufgekommen seien, ob sich die beiden "in vollem Umfang zum Grundgesetz und unseren Grundwerten bekennen".

Solange die Vorwürfe nicht belegt seien, könne man gewählte Abgeordneten nicht so behandeln, sagte Celikkol. "Das ist nicht grün." Die Mitglieder ihrer Fraktion wollten aber weiter grüne Politik betreiben und auch in der Partei bleiben.

Der Vorsitzende der größeren Grünen-Fraktion, Manuel Muja, betonte, dass zunächst den im Raum stehenden Vorwürfen "in einem offiziellen, transparenten und fairen Verfahren" nachgegangen werden müsse, "bevor eine Zusammenarbeit möglich ist". "Für mich ist es unverständlich, dass Teile der gewählten Abgeordneten zu einer anderen Einschätzung gekommen sind, weil sie damit deutlich machen, dass diese schwerwiegenden Vorwürfe ihnen offensichtlich nicht wichtig genug sind, um sie in einem ordnungsgemäßen Verfahren zu überprüfen."

Zum Vorsitzenden der Bezirksversammlung wurde mit großer Mehrheit erneut Sielmann gewählt. Vorschlagsrecht hatte als größte Fraktion seine SPD.