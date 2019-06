Aue

FC Erzgebirge Aue verpflicht zwei 19 Jahre alte Talente

20.06.2019, 22:13 Uhr | dpa

Der FC Erzgebirge Aue hat gleich zwei neue Spieler an einem Tag verpflichtet. Der sächsische Fußball-Zweitligist gab am Donnerstag den Wechsel von Offensivakteur und Junioren-Nationalspieler Erik Majetschak von RB Leipzig zum FCE bekannt. Der 19-Jährige unterschrieb in Aue einen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2022 gültig ist. "Wir stehen mit Erik schon länger in Verbindung", sagte FCE-Präsident Helge Leonhardt. "Für Leipzig hat er auch schon Luft im Profibereich geschnuppert."

Zudem leiht der FCE den ebenfalls 19 Jahre alten Stürmer Njegos Kupusovic für ein Jahr von Roter Stern Belgrad aus. Der Zweitligist sicherte sich auch noch eine Kaufoption für weitere vier Jahre. Kupusovic durchlief in Serbien die Jugendnationalmannschaften. "Er kommt aus der gleichen Kaderschmiede wie Jovic von Eintracht Frankfurt", betonte Leonhardt: "Die Jungs haben bei Belgrad eine Top-Ausbildung genossen. Bei uns möchte er den Durchbruch im Männerbereich endgültig schaffen."