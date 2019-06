Hamburg

Kieler Hbf nach Bombendrohung mehrere Stunden gesperrt

20.06.2019, 22:31 Uhr | dpa

Der Kieler Hauptbahnhof ist am Donnerstagabend nach einer Bombendrohung mehrere Stunden gesperrt worden. Der Bahnhof sei geräumt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Gegen 19.50 Uhr hatte ein Mann am Telefon gedroht, dass eine Bombe explodieren soll. Daraufhin wurde der Bahnhof gesperrt. Zahlreiche Züge endeten vorzeitig und starteten an umliegenden Bahnhöfen wie Raisdorf, Kiel-Hassee und Bordesholm, wie die Bahn mitteilte. Wie viele Züge insgesamt betroffen waren, war zunächst unklar.

Nach rund zweieinhalb Stunden wurde der Bahnhof wieder freigegeben. Die Durchsuchungen hätten kein Ergebnis gebracht, sagte der Bundespolizei-Sprecher. Auch der Zugverkehr lief wieder an. Zu möglichen Hintergründen, dem Anrufer selbst oder einem Motiv konnte die Bundespolizei zunächst keine Angaben machen. Auch gegen andere Bahnhöfe in Schleswig-Holstein hatte es in den vergangenen Monaten Bombendrohungen gegeben - etwa in Flensburg, Neumünster, Pinneberg und Lübeck. Ob es einen Zusammenhang gab, war aber zunächst unklar.

Sollte der Anrufer, der mit der Bombe gedroht hatte, gefunden werden, wird es teuer: Neben strafrechtlichen Konsequenzen drohten dann auch zivilrechtliche Folgen. So müsse der komplette Einsatz bezahlt werden. "Und das ist eine große Summe, die da anfällt", sagte der Sprecher weiter.

In der Stadt startet am Wochenende die 125. Kieler Woche. Dann werden rund drei Millionen Besucher in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt erwartet.