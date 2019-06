Cuxhaven

Seehofer besucht auf Sommerreise Cuxhaven

21.06.2019, 03:04 Uhr | dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) besucht auf seiner Sommerreise heute Cuxhaven. Dort trifft er den Parlamentarischen Staatssekretär Enak Ferlemann (CDU), der seinen Wahlkreis in der Region hat, andere Verantwortliche aus Politik und Wirtschaft sowie örtliche Bürger. Mit ihnen will er über die gesellschaftlichen Herausforderungen reden, die das Leben auf dem Land mit sich bringt. Die Cuxhavener stellen dem Minister ihr Projekt "Mobilität im ländlichen Raum" vor. Seine Sommereise wird Seehofer in alle Bundesländer führen. Cuxhaven ist seine dritte Station.