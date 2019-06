Erfurt

"Fête de la Musique" lässt Städte in Thüringen erklingen

21.06.2019, 05:25 Uhr | dpa

Amateure und teils auch Profi-Musiker packen ihre Instrumente am Freitag zur weltweit gefeierten "Fête de la Musique" in mehreren Thüringer Städten aus. In Pößneck, Erfurt, Jena, Weimar und Gera sowie Meiningen und Mühlhausen sind Konzerte geplante. Allein in der Landeshauptstadt stehen 44 Adressen auf dem Plan, an denen Live-Musik von Chor-Gesängen über Rock bis Techno zu erwarten ist.

Das Konzept der "Fête" stammt aus Frankreich und wird inzwischen in zahlreichen Städten weltweit immer zum 21. Juni - dem kalendarischen Sommeranfang - gefeiert. Da Prinzip: Musiker treten live im öffentlichen Raum honorarfrei auf und spielen in Innenstädten, Höfen, Parks oder auch vor Kneipen und anderen für die Allgemeinheit zugänglichen Orte. Ein einheitliches Genre ist nicht vorgegeben - Musik verschiedener Stilrichtungen darf erwartet werden.