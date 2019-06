Magdeburg

Land fördert sieben Initiativen für Dorftreffpunkte

21.06.2019, 05:30 Uhr | dpa

Sieben Dörfer können mit Landeshilfe einen zentralen Dorftreffpunkt mit Einkaufsmöglichkeit initiieren oder ausbauen. Die Kommunen haben sich erfolgreich mit Projekten bei einem neuen Förderprogramm beworben, wie das Umweltministerium mitteilte. So sollen drei bestehende Angebote in Lindenberg (Kreis Stendal), in Deersheim (Kreis Harz) und in Mosigkau bei Dessau-Roßlau ausgebaut werden.

In Edersleben (Mansfeld-Südharz), Neulingen und Pretzier in der Altmark sowie Schleberoda (Burgenlandkreis) wollen Initiativen mit dem Fördergeld Studien finanzieren, die die Möglichkeiten und Voraussetzungen für eines neuen Dorfgemeinschaftsladens prüfen.

Für das Förderprogramm stehen in diesem Jahr 300 000 Euro zur Verfügung. Ziel ist es, im ländlichen Raum neue Treffpunkte zu schaffen, in denen die Dorfbewohner ehrenamtlich mitarbeiten. Aus 13 Bewerbungen wählte eine Jury die sieben Gewinner aus.