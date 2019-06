Edewecht

Nach Kollision mit Lkw: 19-Jähriger schwer verletzt

21.06.2019, 07:05 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Edewecht (Landkreis Ammerland) in der Nähe von Oldenburg ist ein 19 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann war am Donnerstag mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte anschließend gegen einen Baum. Der 19-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.