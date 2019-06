Rosenthal-Bielatal

Scheune in Rosenthal-Bielatal brennt: Blitzeinschlag?

21.06.2019, 08:27 Uhr | dpa

In Rosenthal-Bielatal (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist eine Scheune mit Heu abgebrannt. Das Feuer war um kurz nach Mitternacht in dem Unterstand ausgebrochen, vermutlich ausgelöst durch einen Blitzeinschlag, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. In der Scheune lagerten Heu, Holz und Arbeitsgeräte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzte gab es nicht. Der Schaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.