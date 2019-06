Meckenheim

Vater verletzt Freund der Tochter: Opfer auf Intensivstation

21.06.2019, 09:00 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein 19-Jähriger liegt nach einem Angriff des Vaters seiner Freundin weiter auf der Intensivstation. Das teilte die Polizei Bonn am Freitag auf Anfrage mit. Der 19-Jährige war am Donnerstag in Meckenheim bei Bonn von dem 45 Jahre alten Vater auf dem Parkplatz eines Friedhofs mit einem Schraubenschlüssel attackiert und schwer verletzt worden.

Der Mann hatte laut einer Polizeimitteilung zuvor seine 17-jährige Tochter gesucht, die nachts nicht nach Hause gekommen war. Auf dem Parkplatz fand er sie schließlich im Auto ihres Freundes. Der Vater zertrümmerte zunächst mit dem Schraubenschlüssel die Seitenscheiben. Dann schlug der 45-Jährige auf den jungen Mann ein. Der mutmaßliche Täter soll im Laufe des Freitags dem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.