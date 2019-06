Geraberg

63-Jährige zieht Handbremse nicht an, wird überrollt

21.06.2019, 09:58 Uhr | dpa

Eine 63-Jährige ist von ihrem eigenen Auto in Geraberg (Ilm-Kreis) überrollt und schwer verletzt worden. Die Frau habe ihre Handbremse nicht angezogen, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Auto rollte daraufhin am Donnerstag aus der abschüssigen Hoffahrt und erfasste die Frau. Sie kam per Hubschrauber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.