Ratingen

Jaguar-Fahrer prallt gegen Altglascontainer

21.06.2019, 10:00 Uhr | dpa

Teure Spritztour: Ein Jaguar-Fahrer (55) ist in Ratingen-Hösel gegen mehrere Altglascontainer geprallt und hat dabei schwere Schäden an seinem Wagen und den Containern verursacht. Der Mann selbst wurde nur leicht verletzt, erlitt aber laut Polizeimitteilung vom Freitag einen Schock.

Laut der Behörde hatte der Mann am Mittwochabend gegen 20.55 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen die Glascontainer und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. "An dem Jaguar sowie den drei betroffenen Glascontainern entstand massiver Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 52 000 Euro", teilte die Polizei mit.