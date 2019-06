Erfurt

Weniger Schweine in Thüringen

21.06.2019, 10:55 Uhr | dpa

In Thüringen wurden Anfang Mai diesen Jahres mehr als 719 400 Schweine gehalten. Das sind 18 600 Tiere weniger als zu einem Stichtag im November 2018, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Demnach gab es im Mai vor allem weniger Jungschweine in den Ställen des Freistaats. Innerhalb eines halben Jahres ist deren Zahl von 126 600 Tiere auf 106 500 und damit um 16 Prozent zurückgegangen. Auch auf Jahressicht ist die Zahl der Schweine zurückgegangen: Anfang Mai 2018 wurden in Thüringen noch rund 10 300 Schweine mehr gehalten als zum Stichtag in diesem Jahr. Erfasst wurden laut Landesamt die Bestandszahlen von Thüringer Betrieben, die mindestens 50 Schweine oder 10 Zuchtsauen haben.