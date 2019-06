Schwerin

Finanzhilfen sollen Schwimmunterricht verbessern

21.06.2019, 11:40 Uhr | dpa

Der Landtag in Schwerin sieht wegen der vielfach unzureichenden Schwimmfähigkeit von Kindern in Mecklenburg-Vorpommern Handlungsbedarf. Mit den Stimmen aller Fraktionen wurde am Freitag ein Antrag der oppositionellen Freien Wähler/BMV zur weiteren Beratung in die Fachausschüsse überwiesen. In dem Antrag werden unter anderem die Sicherung eines flächendeckenden Schwimmunterrichts an allen Grundschulen im Land, Extra-Zuschüsse für die Kommunen als Schulträger und Ferien-Schwimmkurse unter Einbeziehung von DRK-Wasserwacht und DLRG gefordert.

Matthias Manthei von der Fraktion Freie Wähler/BMV verwies auf Erhebungen, nach denen 59 Prozent der Grundschüler im Land keine sicheren Schwimmer sind. Damit verfehle die Landesregierung das im betreffenden Rahmenplan festgeschriebene Ziel "um Längen". Der tragische Tod eines zehnjährigen Mädchens im Freibad von Tessin (Landkreis Rostock) Anfang Juni hatte die Debatte um unzureichende Schwimmfähigkeiten bei Kindern neu belebt.