Bremen

Rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen in der dritten Runde

21.06.2019, 11:49 Uhr | dpa

SPD, Grüne und Linke haben am Freitag in Bremen ihre Verhandlungen über ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis fortgesetzt. In der dritten Runde beraten die 42 Unterhändler über Agrar- und Umweltpolitik, Klimaschutz und Stadtentwicklung. Am Samstag kommender Woche (29. Juni) soll der Entwurf eines Koalitionsvertrages stehen, der dann von Parteitagen gebilligt werden muss. SPD und Grüne halten ihre Parteitage jeweils am 6. Juli ab. Sollte es zu einem Bündnis kommen, so wäre dies die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland.