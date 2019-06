Rostock

3,6 Millionen Euro für Klärschlamm-Entsorgungsanlage

21.06.2019, 13:05 Uhr | dpa

Das Modellprojekt einer klimafreundlichen Klärschlamm-Verbrennungsanlage in Rostock kommt voran. Die Förderzusage des Bundesumweltministeriums über 3,6 Millionen Euro sei ein symbolischer Spatenstich, sagte der Aufsichtsratschef der Klärschlamm-Kooperation MV (KKMV), Eckhard Bomball, am Freitag bei einer Vorstellung des Projekts in Rostock. Mit der Anlage soll ab 2024 der Klärschlamm von 15 kommunalen Wasser- und Abwasserverbänden aus ganz MV entsorgt und dabei "grüne Fernwärme" produziert werden. Die Trägerkommunen produzieren den KKMV-Angaben zufolge rund 70 Prozent des Klärschlamms des Landes.

Er soll an drei Standorten in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg), Schwerin und Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) vorgetrocknet und dann zur endgültigen Entsorgung nach Rostock gebracht werden. Zur Vortrocknung soll teils regenerative Energie sowie ohnehin vorhandene Abwärme anderer Anlagen genutzt werden. Insgesamt soll die Entsorgungsanlage jährlich 10 000 Tonnen CO2 aus der Fernwärmeherstellung einsparen. Die Projektkosten sollen sich auf rund 50 Millionen Euro belaufen.