Scheeßel

Schwerverletzter bei Hurricane Festival in Scheeßel

21.06.2019, 13:27 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei unter Gästen des Hurricane Festivals in Scheeßel ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann wurde in eine Bremer Augenklinik gebracht, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Der 21-Jährige hatte auf einem Parkplatz für Wohnmobile mit anderen Gästen gefeiert, als es am frühen Morgen aus zunächst nicht bekannten Gründen zu der gewaltsamen Auseinandersetzung kam. Dabei erlitt der junge Mann aus dem Landkreis Lüneburg Verletzungen im Gesicht. Die Polizei nahm die Ermittlungen aufgenommen. Das Festival beginnt am Freitagnachmittag.