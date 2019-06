Emden

Ottifanten-Torte und eine Ausstellung für Otto

21.06.2019, 13:27 Uhr | dpa

Die Kunsthalle Emden feiert den ostfriesischen Komiker und Künstler Otto Waalkes (70) mit einer eigenen Ausstellung. Von Samstag an sind unter dem Titel "Otto is coming home - he kummt na Huus" Karikaturen, Bilder, Zeichnungen, Skizzen und Videos zu sehen. Otto schaute sich die Ausstellung am Freitag schon einmal an - und aß Torte. Zu Ehren des Künstlers gab es eine extra kreierte Schokosahne-Himbeer-Ottifanten-Torte. "Genau mein Geschmack", sagte Otto, der dazu natürlich ein Tasse Tee (Ostfriesen-Mischung) trank.

"Für uns ist ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen", sagte Kunsthallen-Direktor Stefan Borchardt. "Es ist sensationell und unglaublich, wie hoch die Identifikation der Menschen in Ostfriesland mit der ganzen Person Otto ist."

Am Samstag wird Otto in Emden mit Oberbürgermeister Bernd Bornemann (SPD) die erste von vier Otto-Ampeln in der Stadt enthüllen. Das grüne Fußgänger-Leuchtsignal zeigt den Ostfriesen in einer seiner bekanntesten Posen: als hüpfenden Otto.