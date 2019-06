Leipzig

Leipziger CDU kritisiert AKK

21.06.2019, 13:34 Uhr | dpa

Der CDU-Kreisverband Leipzig wartet nach dem offenen Brief an die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer auf eine Reaktion. "Bisher gab es noch kein Zeichen aus Berlin", sagte Kreisgeschäftsführer Philipp Sondermann am Freitag auf Nachfrage. In einem "Leipziger Appell" hatten mehrere CDU-Politiker die Parteichefin zu mehr Verständnis ostdeutscher Sichtweisen aufgefordert. Spezifische ostdeutsche Erfahrungen würden abqualifiziert und zum Teil mit "überheblicher Selbstgewissheit" abgelehnt, heißt es in dem Brief. Das mache sich unter anderem am Umgang mit Russland deutlich. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Das Schreiben haben neben dem sächsischen Justizminister Sebastian Gemkow mehrere Landtags- und Europaabgeordnete sowie führende Kommunalpolitiker unterzeichnet. In dem Brief stellt sich die CDU auch hinter Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der jüngst mit seinen Forderungen nach einem Ende der Russland-Sanktionen in die Kritik geraten war. Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall gebe es zwischen Ost und West erhebliche Unterschiede bei Lebensverhältnissen, Rente und Einkommen. Die Leipziger CDU fordert daher eine inhaltliche und strategische Kursänderung der Bundespartei.

Am 16. Juli soll es ein Treffen mit Kramp-Karrenbauer im Leipziger Land geben. "Zu Beginn des aktiven Wahlkampfes", so Sondermann. Am 1. September wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt.