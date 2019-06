Erfurt

Finanzspritzen für mehr E-Fahrzeuge in Thüringen

21.06.2019, 14:32 Uhr | dpa

Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) will mit staatlichen Finanzspritzen dafür sorgen, dass mehr Elektro-Fahrzeuge in Thüringen rollen. Die Förderkonditionen für die Anschaffung von E-Autos seien seit diesem Monat unter anderem auf Kirchen, Stiftungen, Wohnungsgenossenschaften oder Wohlfahrtsverbände erweitert worden und würden nicht mehr nur für Kommunen gelten, erklärte Siegesmund am Freitag in Erfurt. Ebenfalls seit Juni würden höhere Zuschüsse für die Umrüstung von Nutzfahrzeuge auf alternative Antriebe gewährt. Das sei Bestandteil eines Programms für mehr Klimaschutz durch Elektromobilität.

In Thüringen sind derzeit mehr als 2500 Elektroautos unterwegs. Innerhalb eines Jahres hat sich ihre Zahl verdoppelt, geht aus Zahlen der Thüringer Energie- und Greentech-Agentur hervor. Allein im ersten Quartal seien knapp 400 Autos mit elektrischem Antrieb dazugekommen.