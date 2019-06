Hof

Autofahrer rammt Kinderwagen: Kleinkind herausgeschleudert

21.06.2019, 14:52 Uhr | dpa

Mit seinem Auto hat ein Mann in Hof einen Kinderwagen mit einem Kleinkind und einem Baby darin gerammt - beide verletzten sich dabei leicht. Ein Zweijähriger wurde durch den Zusammenstoß aus dem Kinderwagen geschleudert und fiel auf die Straße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das sechs Monate alte Baby, das angeschnallt war, prallte mit den Kopf gegen eine Verstrebung. Die beiden Geschwister zogen sich Prellungen und Hämatome zu. Der Autofahrer beschimpfte zunächst die Mutter der Kinder und floh am Mittwoch von der Unfallstelle. Eine Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos.