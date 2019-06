Kiel

"Bild": Holstein will Ur-St.-Paulianer als Trainer-Assistent

21.06.2019, 14:54 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will nach Angaben der "Bild"-Zeitung den ehemaligen St.-Pauli-Profi Fabian Boll als Assistenten für Trainer André Schubert verpflichten. Der Club wollte sich auf Anfrage am Freitag zur der Personalie nicht äußern. Boll und Schubert kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC St. Pauli.

Schubert war von Sommer 2011 bis zum September 2012 Trainer am Millerntor. Boll spielte von 2002 bis 2014 für die Profis, anschließend war er noch zwei Jahre in der 2. Mannschaft aktiv. Der 40-Jährige - vom Hauptberuf Kriminalbeamter - gilt als St.-Pauli-Urgestein. Seit Anfang des Jahres gehört er zum Trainerteam beim Hamburger Oberligisten SC Victoria.

Schubert war am Mittwoch als neuer Trainer der Kieler offiziell vorgestellt worden. Der 47-Jährige leitete am Donnerstag gleich das erste Training in der Vorbereitung auf die neue Saison.