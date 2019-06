Hamburg

Handelskammer Hamburg will digitale Bildung stärken

21.06.2019, 15:27 Uhr | dpa

Die Handelskammer Hamburg will die digitale Bildung von Auszubildenden stärken. In der Ausbildung werden digitale Kompetenzen noch nicht genug vermittelt, sagte der Vizepräsident der Kammer, André Mücke, im Rahmen des "Gipfels zur Digitalen Bildung - Fachkräfte für die digitale Zukunft" am Freitag in Hamburg.

Gemeinsam mit Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Schulpraxis diskutierten die Teilnehmer auf dem Gipfel, wie Azubis die erforderlichen digitalen Kompetenzen erlernen können.

Die Azubis hätten keinerlei Berührungsängste mit digitalen Abläufen, sagte Franziska von Lewinski, Vorstand der fischerAppelt AG. Es fehle jedoch noch an der digitalen "Allgemeinbildung". Hier müssten die Ausbildungsbetriebe noch enger mit den Berufsschulen zusammenarbeiten. Mücke benannte vor allem zwei Faktoren für die Digitalisierung der Ausbildung: Die technische Ausstattung der Schulen und eine schnelle Aus- und Fortbildung der Lehrer.

Durch den Digitalpakt zwischen Bund und Ländern sollen in den kommenden Jahren voraussichtlich 128 Millionen Euro für Digitalisierung in die Hamburger Schulen fließen, wie die Handelskammer mitteilte.