Weimar (Lahn)

Auto gerät auf Gegenfahrbahn: Fahrerin tödlich verletzt

21.06.2019, 16:28 Uhr | dpa

Eine Autofahrerin ist am Freitagmittag beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen in Mittelhessen tödlich verletzt worden. Die 52-Jährige sei noch an der Unfallstelle bei Weimar (Kreis Marburg-Biedenkopf) gestorben, teilte die Polizei mit. Der 23 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens sei nicht verletzt worden. Nach den ersten Ermittlungen war das Auto der Frau auf der Bundesstraße 255 zunächst auf die Bankette geraten, beim Gegensteuern fuhr es in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Wagen des 23-Jährigen zusammen. Die Straße zwischen Niederweimar und Gladenbach wurde mehrere Stunden lang komplett gesperrt.