Frankfurt am Main

In Frankfurt startet Verleih von E-Scootern

21.06.2019, 16:28 Uhr | dpa

In Frankfurt startet am (morgigen) Samstag der Verleih von E-Scootern. Sein Unternehmen habe die Betriebserlaubnis vom Kraftfahrt-Bundesamt bekommen und werde ab 7.00 Uhr an mehreren Punkten der City die elektrischen Tretroller zum Verleih anbieten, sagte Daniel Horn vom Anbieter Tier Mobility am Freitag. Man werde zunächst mit einer Zahl im unteren dreistelligen Bereich beginnen und dies nach und nach ausbauen. Pro Stellplatz seien maximal fünf Roller geplant.

In Deutschland müssen die Roller auf Radwegen oder der Straße bleiben und dürfen höchstens mit 20 Stundenkilometern unterwegs sein. Käufer und Vermieter müssen zudem die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung ausstellen lassen. Die Stadt Frankfurt berichtete zuletzt von bis zu zehn Anfragen von Verleih-Anbietern. Die Stadt rechnete im Vorfeld mit erheblichem Konfliktpotenzial mit anderen Verkehrsteilnehmern.