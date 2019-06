Bremen

Werder Bremen: Österreich-Talent Schmid nach Wolfsberg

21.06.2019, 16:30 Uhr | dpa

Eine Fahne des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen weht am vor blauem Himmel. Foto: Daniel Reinhardt/Archivbild (Quelle: dpa)

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat erneut einen Nachwuchsspieler verliehen. Der 19 Jahre alte Österreicher Romano Schmid wird wie in der vergangenen Spielzeit auch in der kommenden Spielzeit für den österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC zum Einsatz kommen. Dies teilte Werder Bremen am Freitag mit. Zuvor hatte der Club bereits Jan-Niklas Beste (FC Emmen), Linksverteidiger Thore Jacobsen (1. FC Magdeburg) sowie die Mittelfeldspieler Ole Käuper (FC Carl Zeiss Jena) und Niklas Schmidt (VfL Osnabrück) verliehen.