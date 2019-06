Frankfurt am Main

U-Bahn ins Europaviertel: Vorbereitungen zum Tunnelbau

21.06.2019, 17:55 Uhr | dpa

Der Bau der U-Bahn ins Frankfurter Europaviertel kommt voran. Am Freitag wurde ein 72 Tonnen schweres Schneidrad in die Baugrube gehoben - ein wichtiger Bestandteil der Tunnelbohrmaschine, wie eine Sprecherin der Projektbaugesellschaft erklärte. "Das Schneidrad arbeitet sich durch den Untergrund und trägt das Erdreich ab."

Der eigentliche Bohrbeginn steht noch bevor. Die Projektgesellschaft geht von Spätsommer, etwa Ende August, aus. Durch die Verlängerung der U5 soll das Europaviertel an die Frankfurter Innenstadt angeschlossen werden. Dafür wird die Linie um 2,7 Kilometer vom Frankfurter Hauptbahnhof um vier Haltestellen verlängert. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis 2022 andauern.

Das Schneidrad wurde in drei Teilen angeliefert und an der Baustelle zusammengebaut. Es hat einen Durchmesser von knapp sieben Metern und wurde mit einem 500 Tonnen schweren Autokran in die 17 Meter tiefe Grube an der Europa-Allee gehoben. In den nächsten Wochen sollen weitere Teile der Tunnelbohrmaschine angeliefert und in der Grube montiert werden.