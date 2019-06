Ralswiek

Störtebeker-Festspiele auf Rügen: "Schwur der Gerechten"

22.06.2019, 02:05 Uhr | dpa

Die Störtebeker-Festspiele, das besucherstärkste Open-Air-Theater Mecklenburg-Vorpommerns, beginnen heute in Ralswiek auf Rügen. Auf der Naturbühne mit Blick auf den Jasmunder Bodden feiert das Stück "Schwur der Gerechten" Premiere. Darin belagert die dänische Königin Margarethe die Feste Stockholm und damit die letzte Bastion Mecklenburgs in Schweden. Fällt Stockholm, kann sie sich die dritte Krone aufsetzen. Dies wollen Klaus Störtebeker (Alexander Koll) und Goedeke Michels (Alexander Hanfland) verhindern. 150 Schauspieler und Statisten, 30 Pferde, ein Esel, ein Adler und vier Schiffe gehören zu dem Spektakel. Regie führt Marco Bahr. Der Schlagersänger Wolfgang Lippert tritt als Balladensänger auf. Nach einem Besucherrückgang im Vorjahr hoffen die Veranstalter wieder auf mehr Gäste. Im Vorjahr kamen 310 000 Zuschauer. Die Festspiele enden am 7. September.