Leipzig

"Wir. Machen. Klima.": Antwort auf Fridays for Future

22.06.2019, 02:52 Uhr | dpa

Rund 800 Schülerinnen und Schüler werden heute zu einer Klimakonferenz in Leipzig erwartet. Zu der Veranstaltung hat die sächsische Staatsregierung eingeladen, nachdem auch in vielen Städten im Freistaat die Proteste von Fridays for Future aufgekommen waren. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will sich der Diskussion mit den Jugendlichen stellen. Unter anderem soll auf dem Sportcampus der Universität Leipzig über die Energiewende, Mobilität der Zukunft und bewusstes Konsumieren gesprochen werden.

Der Landesschülerrat hat die Konferenz mitorganisiert. Die sächsische Fridays for Future-Bewegung betonte dagegen vorab, dass sie die Konferenz weder geplant habe noch aktiv unterstütze, "solange weiterhin kein Wille für echten Klimaschutz in der Landesregierung erkennbar" sei.